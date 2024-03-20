Египетский отель обвинил мать умершей в муках россиянки в нежелании везти дочь в больницу

Представители египетского отеля Pyramisa Beach Resort Sharm El Sheikh, в котором умерла 36-летняя Анастасия, утверждают, что мать погибшей, вопреки её словам, сама не давала госпитализировать дочь, пишет "Газета.ru". Согласно их заявлению, женщину убедил в необходимости госпитализации местный врач.

По версии представителей отеля, мать умершей была против госпитализации из-за того, что на следующий день был запланирован отлёт. Женщину якобы только к ночи сумели уговорить, что в том числе подтверждается официальным медицинским заключением городской поликлиники.

"В конце концов Анастасия всё же была госпитализирована, и официальное медицинское заключение подтвердило остановку сердца. На протяжении всего их пребывания в Шарме мать Анастасии ни разу не упомянула об этих ложных обвинениях и после этого не подавала никаких судебных исков", — утверждают представители отеля.