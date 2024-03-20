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20 марта, 19:02

"Отличная советская традиция" : Катя Гордон раскритиковала "отмену" бабушек в Чувашии

Гордон предложила поощрять заботящихся о внуках бабушек, а не наказывать семьи

Известная правозащитница и юрист Катя Гордон раскритиковала планы властей Чебоксар штрафовать за оставление детей с бабушками и дедушками. В беседе с Life.ru она отметила, что наказывать родителей за это ни в коем случае не надо, а вот подумать о поощрении пенсионеров было бы весьма кстати.

Это отличная советская традиция, которая, к сожалению, утрачена. [Раньше] бабушки и дедушки помогали молодой семье и занимались детьми. <...> Многие из них сейчас говорят, что только на внуках научились осознанно любить детей, что в период их молодости они были очень заняты работой и не могли уделять столько времени своим детям.

Катя Гордон

Юрист, правозащитница

Это отличная советская традиция, которая, к сожалению, утрачена. [Раньше] бабушки и дедушки помогали молодой семье и занимались детьми. &lt;...&gt; Многие из них сейчас говорят, что только на внуках научились осознанно любить детей, что в период их молодости они были очень заняты работой и не могли уделять столько времени своим детям.
Это отличная советская традиция, которая, к сожалению, утрачена. [Раньше] бабушки и дедушки помогали молодой семье и занимались детьми. &lt;...&gt; Многие из них сейчас говорят, что только на внуках научились осознанно любить детей, что в период их молодости они были очень заняты работой и не могли уделять столько времени своим детям.

В заключение правозащитница назвала трёхпоколенную семью — состоящую из родителей с их детьми, а также бабушек и дедушек — основой здорового государства. Гордон предложила поддержать соотечественников, которые занимаются внуками. К примеру, по её словам, было бы неплохо придумать надбавку к пенсии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии предложили штрафовать родителей, которые оставляют детей на бабушек и дедушек. С подобной инициативой выступил отдел по опеке и попечительству Администрации Чебоксар. Там считают, что такие родители не исполняют обязанности по воспитанию. В итоге жители региона отправили жалобу депутату Ирине Филатовой.

Стало известно, когда в России запустят реестр многодетных семей
Стало известно, когда в России запустят реестр многодетных семей
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Freepik

Ольга Годуненко
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