"Отличная советская традиция" : Катя Гордон раскритиковала "отмену" бабушек в Чувашии

Известная правозащитница и юрист Катя Гордон раскритиковала планы властей Чебоксар штрафовать за оставление детей с бабушками и дедушками. В беседе с Life.ru она отметила, что наказывать родителей за это ни в коем случае не надо, а вот подумать о поощрении пенсионеров было бы весьма кстати.

Это отличная советская традиция, которая, к сожалению, утрачена. [Раньше] бабушки и дедушки помогали молодой семье и занимались детьми. <...> Многие из них сейчас говорят, что только на внуках научились осознанно любить детей, что в период их молодости они были очень заняты работой и не могли уделять столько времени своим детям. Катя Гордон Юрист, правозащитница

В заключение правозащитница назвала трёхпоколенную семью — состоящую из родителей с их детьми, а также бабушек и дедушек — основой здорового государства. Гордон предложила поддержать соотечественников, которые занимаются внуками. К примеру, по её словам, было бы неплохо придумать надбавку к пенсии.