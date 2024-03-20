Бизнесмены неожиданно вступились за Ozon после введения нового сервисного сбора

Некоторые бизнесмены начали вступаться за Ozon после информации о введении маркетплейсом нового сервисного сбора. Как рассказали владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в беседе с SHOT, эти нововведения не ударят так сильно по кошельку предпринимателей.

До этого некоторые бизнесмены заявляли, что с 1 апреля из-за этого нововведения они потеряют до трети дохода. После этого с телеграм-каналом начали связываться предприниматели со всей России, и вот что из этого вышло.

Так, по данным канала, владелец трёх ПВЗ в Краснодаре при доходе 450 тысяч рублей будет обязан заплатить сервисный сбор в размере пяти тысяч рублей, что, в свою очередь, перекрывается доходами от других услуг с избытком. Другой предприниматель — из Саратова — сообщал, что при общем обороте 80 миллионов рублей его доход будет составлять четыре миллиона рублей, а сервисный сбор — 29 рублей.

Ситуацию также прокомментировали и в самом Ozon, где подчеркнули, что для 90% организаций сбор будет низкий. По словам сотрудников интернет-магазина, от 1 рубля в месяц эта выплата будет выше только у тех точек, которые показывают высокую прибыль.