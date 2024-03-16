"Это грабёж!": Владельцы ПВЗ Ozon устроили забастовку из-за введения сервисного сбора

В России несколько пунктов выдачи Ozon закрылись или ограничили выдачу товаров в качестве забастовки. Владельцы возмущены новым сервисным сбором за привлечение покупателей, который ввёл маркетплейс, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Забастовка в ПВЗ Озон. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

С 1 апреля будет введён новый сервисный сбор, который будет вычитаться из агентского вознаграждения. Представители компании пояснили владельцам пунктов выдачи заказов, что это вложения Ozon в привлечение клиентов по всей стране, инвестиции в цены для покупателей, работу с заказами клиентов, продвижение ПВЗ на витрине и онлайн-картах. Размер сбора для каждого пункта будет рассчитываться индивидуально и зависит от таких факторов, как плотность населения, стоимость аренды, уровень заработной платы в регионе и других.

После анонса новых правил некоторые ПВЗ заявили о намерении прекратить выдачу заказов стоимостью свыше пяти тысяч рублей с целью уменьшить комиссию. Другие приняли решение временно закрыться, но угрожают, что навсегда. В настоящее время владельцы готовят совместное обращение в ФАС России.

"Это грабёж чистой воды! Нас не посчитали нужным спросить, просто с утра поставили в известность, что теперь должны платить не только налоги, аренду и зарплату, но ещё и сервисный сбор. Это что же, оплата логистики возвращается вновь? На кого в компании так действуют метеобури?" — возмущаются владельцы ПВЗ.