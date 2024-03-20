В Уфе водитель бульдозера среди ночи едва не похоронил заживо двух маленьких детей

В Уфе бульдозер посреди ночи снёс частный дом, в котором спали двое маленьких детей, их чудом успели спасти. Как призналась их мать Анастасия в беседе с SHOT, во всём виноват местный бизнесмен, которому девушка не стала продавать свою долю в доме.

В Уфе водитель бульдозера снёс частный дом с двумя маленькими детьми внутри. Видео © Telegram / SHOT

Анастасия живёт в разделённом на две части доме на улице Запотоцкого с двумя маленькими детьми 11 месяцев и 7 лет. Накануне она отошла за смесью в магазин, после чего ей позвонил обеспокоенный бывший муж. Он рассказал, что рабочие на бульдозере начали сносить дом, внутри которого в этот момент спали малыши. Мужчина чудом успел спасти детей, они не пострадали. Когда девушка подбежала к дому, соседняя часть жилища уже была разрушена.

Девушка объяснила, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он предлагал Анастасии выкупить долю и у неё за 800 тысяч рублей, а также закрыть её предыдущие долги. Девушка от предложения отказалась, ведь за такую сумму невозможно купить другое жильё.

После случившегося Анастасия подала заявление в полицию. Она боится, что ситуация повторится. При этом сам бизнесмен утверждает, что никакого сноса не было — лишь демонтаж. К тому же, по версии Виталия, никого в доме в тот момент не было. От дальнейших комментариев он отказался.