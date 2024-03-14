В Хакасии рухнула часть жилого дома
В городе Черногорске Республики Хакасия обрушились крыша и часть стены жилого дома коридорного типа. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС РФ.
В Хакасии рухнула часть жилого дома. Видео © МЧС России
"Предварительно, здание находится в аварийном состоянии. В обрушившейся части никто не проживал. Из другой части специалисты МЧС России вывели 40 человек", — сообщили в ведомстве.
На месте работают спасатели, три кинологических расчёта и психологи МЧС России.
А в конце января в аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Страшное видео с моментом ЧП было опубликовано в Сети. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Позже оказалось, что ещё в 2020 году жильцам предлагали переселиться из здания, но они отказались. Более того, тогда же дом признали аварийным и подлежащим сносу.
МЧС РФ