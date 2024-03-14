В городе Черногорске Республики Хакасия обрушились крыша и часть стены жилого дома коридорного типа. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС РФ.

В Хакасии рухнула часть жилого дома. Видео © МЧС России

"Предварительно, здание находится в аварийном состоянии. В обрушившейся части никто не проживал. Из другой части специалисты МЧС России вывели 40 человек", — сообщили в ведомстве.