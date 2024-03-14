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14 марта, 10:35

В Хакасии рухнула часть жилого дома

В городе Черногорске Республики Хакасия обрушились крыша и часть стены жилого дома коридорного типа. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС РФ.

В Хакасии рухнула часть жилого дома. Видео © МЧС России

"Предварительно, здание находится в аварийном состоянии. В обрушившейся части никто не проживал. Из другой части специалисты МЧС России вывели 40 человек", — сообщили в ведомстве.

На месте работают спасатели, три кинологических расчёта и психологи МЧС России.

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В подмосковном супермаркете крыша рухнула прямо на прилавки с товарами

А в конце января в аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Страшное видео с моментом ЧП было опубликовано в Сети. За несколько часов до этого жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Позже оказалось, что ещё в 2020 году жильцам предлагали переселиться из здания, но они отказались. Более того, тогда же дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Обложка ©

МЧС РФ

Александра Вишнякова
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