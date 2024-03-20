Раскрыты последние часы найденной мёртвой в квартире у мужчины питерской школьницы
78.ru: Найденная мёртвой в Санкт-Петербурге школьница ночью занималась сексом
Школьница, которая была найдена мёртвой в квартире 35-летнего мужчины в Санкт-Петербурге, незадолго до смерти выпивала, занималась сексом и, возможно, употребляла наркотики. Об этом пишет 78.ru.
Выяснилось, что скорую для восьмиклассницы вызвал находившийся в квартире мужчина. Приехавшие врачи констатировали смерть девочки и забрали её в морг, передав информацию об этом правоохранителям.
Полицейские допросили мужчину. По его словам, в пять утра он познакомился с двумя подругами в телеграм-канале, а через час они, изрядно выпившие, уже были у него. Во время общения мужчина пил пиво, девушки отлучались в туалет. Одна из них шаталась и что-то бубнила, а затем начала приставать к подружке. После этого ей стало плохо, она упала с кровати, и её стошнило.
Мужчина продолжил развлекаться со второй гостьей, а когда спохватился, обнаружил, что "притихшая" девушка умерла. Её подруга предложила не звонить в скорую, но, когда её совет был проигнорирован, сбежала.
Напомним, в Санкт-Петербурге выясняют причины смерти восьмиклассницы, которая последние мгновения жизни провела в квартире у малознакомого взрослого мужчины. Всё произошло в Приморском районе в квартире, арендуемой 35-летним мужчиной.
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