Жестокая любовь: В Новой Москве девушка разбила авто отвергнувшего её шефа мясной лавки

Необычное происшествие случилось недавно в магазине мясной продукции, расположенном на Скандинавском бульваре в столице. Как передаёт телеграм-канал "Новая Москва", из-за неразделённой любви бывшая сотрудница точки разбила авто шефа и витрины в магазине.

Девушка разбивает витрины в магазине в Новой Москве. Видео © Telegram / Новая Москва / ТиНАО

По данным канала, в конце января девушку взяли на работу продавцом в торговую лавку. Спустя пару недель она не вышла на работу в течение нескольких дней, после чего сообщила, что была в больнице. Ей поставили условие, что подобное больше не должно повторяться, однако то же самое случилось уже на следующий день после разговора. Стоит отметить, что девушка заявила, будто всему виной якобы стала неразделённая любовь к её начальнику. В итоге её уволили.

Она решила так просто не сдаваться. После увольнения женщина вернулась на своё старое место работы, где сначала разбила находившуюся на улице принадлежавшую компании рабочую машину, после чего принялась уничтожать витрины в самом магазине.

"В итоге все стёкла, кроме заднего, в машине разбиты, восемь стёкол в витринах тоже разбиты. Жуткий стресс, невозможность работы магазина и просто аморальный поступок", — написал начальник торговой точки.