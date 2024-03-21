Володин пообещал воссоздать в Саратове артиллерийское училище

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой Саратов. Как передаёт телеграм-канал "Володин Саратов", во время своего визита в областной центр спикер нижней палаты российского парламента пообещал воссоздать там артиллерийское училище.

Володин обещает воссоздать в Саратове военное училище. Видео © Telegram / "Володин Саратов"

"Вопрос обсуждал с министром обороны. Принято решение о воссоздании в Саратове артиллерийского училища", — заявил законотворец.

По его словам, набор в новое учебное заведение состоится уже в этом году. Помимо того, Володин сообщил, что местом нового училища станет Кировский район, где оно располагалось и раньше. В то же время спикер ГД подчеркнул, что над новым объектом придётся взять шефство.