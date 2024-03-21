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20 марта, 21:03

Володин пообещал воссоздать в Саратове артиллерийское училище

Володин: В Саратове воссоздадут артиллерийское училище

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой Саратов. Как передаёт телеграм-канал "Володин Саратов", во время своего визита в областной центр спикер нижней палаты российского парламента пообещал воссоздать там артиллерийское училище.

Володин обещает воссоздать в Саратове военное училище. Видео © Telegram / "Володин Саратов"

"Вопрос обсуждал с министром обороны. Принято решение о воссоздании в Саратове артиллерийского училища", — заявил законотворец.

По его словам, набор в новое учебное заведение состоится уже в этом году. Помимо того, Володин сообщил, что местом нового училища станет Кировский район, где оно располагалось и раньше. В то же время спикер ГД подчеркнул, что над новым объектом придётся взять шефство.

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Ранее стало известно, что в России могут измениться требования к здоровью призывников на срочную службу. Указывается, что это обусловлено "необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы".

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Telegram / Володин Саратов

Алексей Соловьёв
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