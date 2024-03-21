В Белом доме сообщили о встрече Салливана с Зеленским

В ходе рабочей поездки в Киев помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с Владимиром Зеленским. Информация следует из заявления руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как и сообщалось ранее, в ходе визита Салливан заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Киева со стороны США. Также указано, что стороны обсудили итоги очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Вместе с этим Салливан указал на необходимость одобрения Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении средств на поддержку Киева. Стоит отметить, что его визит также подтвердил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира. <…> Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке", — написал Ермак в телеграм-канале.