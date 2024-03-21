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20 марта, 21:41

В Белом доме сообщили о встрече Салливана с Зеленским

Белый дом: Салливан встретился в Киеве с Зеленским и заверил его в поддержке США

В ходе рабочей поездки в Киев помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с Владимиром Зеленским. Информация следует из заявления руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как и сообщалось ранее, в ходе визита Салливан заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Киева со стороны США. Также указано, что стороны обсудили итоги очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Вместе с этим Салливан указал на необходимость одобрения Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении средств на поддержку Киева. Стоит отметить, что его визит также подтвердил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира. <…> Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке", — написал Ермак в телеграм-канале.

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О визите Салливана в Киев ранее сообщала газета Washington Post (WP). Целью помощника президента США было убедить руководство Украины в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона на фоне трудностей с утверждением очередного пакета военной помощи Конгрессом США.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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