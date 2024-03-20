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20 марта, 19:35

СМИ узнали о тайном визите помощника Байдена в Киев с "успокоительной миссией"

WP: Помощник президента США Джейк Салливан тайно посетил Киев

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не так давно тайно посетил Киев. По информации газеты Washington Post (WP), его целью было убедить руководство Украины в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона на фоне трудностей с утверждением очередного пакета военной помощи Конгрессом США.

"Мы уверены, что добьёмся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", — цитирует его газета.

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Напомним, что в США до сих пор не могут решить будущее финансовой поддержки Украины. Так, 5 февраля Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей не стала согласовывать документ и ушла на перерыв до 28 февраля. Также известно, что республиканцы в Конгрессе США уже работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита.

Оксана Попова
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