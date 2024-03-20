СМИ узнали о тайном визите помощника Байдена в Киев с "успокоительной миссией"

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не так давно тайно посетил Киев. По информации газеты Washington Post (WP), его целью было убедить руководство Украины в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона на фоне трудностей с утверждением очередного пакета военной помощи Конгрессом США.