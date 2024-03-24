День врача-фтизиатра, День штурмана ВВС России, Ефимов день: Праздники и приметы 24 марта 24 марта государственных праздников в России нет. Поздравляем врачей-фтизиатров, штурманов военной авиации и начинаем работы в саду на Ефимов день. 23 марта, 21:00 День штурмана ВВС — не единственный праздник, который в России отмечают 24 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День врача-фтизиатра

Дата в 2024 году — 24 марта, воскресенье.

Другое название: День фтизиатра.

Профессиональный праздник.

День врача-фтизиатра — профессиональный праздник, ежегодно отмечаемый во многих странах мира 24 марта вместе со Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. И это не случайно, ведь фтизиатр — это врач, который изучает закономерности развития туберкулёзной инфекции в организме, её клинические проявления, а также лечит пациентов, инфицированных палочкой Коха. Возбудитель туберкулёза Mycobacterium tubirculesis был открыт 24 марта 1882 года немецким микробиологом Робертом Кохом. Именно к этой дате приурочен День фтизиатра, учреждённый по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Фтизиатр — это врач, который занимается лечением, диагностикой и профилактикой туберкулёза. Фото © Freepik

День штурмана Военно-воздушных сил России

Дата в 2024 году — 24 марта, воскресенье.

Другое название: День штурманской службы ВВС России.

Армейский праздник.

В 2000 году Приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации был установлен День штурмана Военно-воздушных сил России, отмечаемый ежегодно 24 марта. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС).

В наши дни, несмотря на совершенствование технических систем навигации, военные авиационные штурманы остаются незаменимыми специалистами. В их обязанности входят прокладывание курса, исчисление перемещений и фиксирование передвижений воздушного судна на карте местности, а также контроль исправной работы навигационных приборов. В обязанности военного штурмана также могут дополнительно входить ведение фотосъёмки, выполнение прицеливания и сброса бомб, наведения и пуска ракет.

В календаре российских праздников начиная с 2000 года отмечается День штурмана Военно-воздушных сил России. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Ефимов день

Дата в 2024 году — 24 марта, воскресенье.

Другие названия: Ефим; Евфимий; Софрон; Заря-кукушка.

Церковное название: святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

Значение: почтение памяти архиепископа Евфимия.

Народный праздник Ефимов день отмечается 24 марта (по старому стилю — 11 марта). В церковном календаре это день почтения памяти архиепископа Евфимия II.

Святой Евфимий жил в XV веке. Он родился в Новгороде в семье священника. Родители долго не могли иметь детей и дали обет посвятить своего ребёнка Богу. Евфимий принял монашеский постриг в 15 лет, а впоследствии стал архиепископом новгородским. Прославился своей добродетельной жизнью, заботился о строительстве храмов и переписке церковных книг.

Святитель Евфимий родился в Новгороде в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребёнка Богу. Фото © Wikipedia

Наши предки дали этому дню название "Заря-кукушка", так как существовало поверье: кто 24 марта услышит первое кукование нынешней весны, тот будет счастлив и богат. Правда, при этом надо было обязательно брякнуть деньгами, "чтобы водились".

Считалось, что Ефимов день очень удачен для колдовства. Знахари 24 марта отчитывали обереги от колдунов и порчельников, ставили обереги, чтобы не перехватить болезни, укрощали злобные сердца, снимали гнев и ненависть. Чтобы муж никогда не изменял, прежде чем в этот день подать ему обед, жене надо было наговорить на еду: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как не изменили своей вере казнённые святые, так и ты, раб Божий (имя), ни с кем изменить мне не сможешь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь".

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в берёзах. 24 марта начинали работы в саду.

Древние считали, что именно 24 марта начинается движение сока в берёзах. Фото © Freepik / bearfotos

Природные приметы на 24 марта:

Кукушка кукует до появления первых листьев — к голоду.

Если ночью был иней — днём снегопада не будет.

Пушистый иней — к хорошей погоде.

К концу марта заканчивались холода — можно ждать тёплого лета.

А вот если к этому времени на поля набегут мыши, то это считалось предвестием неурожая.

Именины 24 марта отмечают:

Василий

Георгий

Ефим

Иван.

Авторы Андрей Соколов