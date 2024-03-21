"Прекрати орать": Шольц осадил прервавшую его выступление активистку.

В Лейпциге состоялось открытие книжной ярмарки, во время которой выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Как следует из трансляции, которую вёл телеканал МDR, некоторые активисты пытались перекричать главу немецкого правительства, однако он в ответ попытался заставить их перестать кричать.

Из трансляции следует, что с самого начала выступления председателя кабмина ФРГ в зале находилась женщина, пытавшаяся перекричать политического деятеля. В результате канцлер в какой-то момент прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать", после чего подчеркнул, что всех присутствующих на мероприятии людей собрала "сила слова, а не крика".

В итоге женщина не прекратила перебивать Шольца и её увели из зала. Стоит отметить, что требования активистов, так же как и то, к кому они себя причисляют, остаются неизвестными.