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20 марта, 23:29

В США согласились запретить ЛГБТ*-флаги над своими посольствами

Конгрессмены договорились с Белым домом о запрете ЛГБТ*-флагов в посольствах США

Конгрессмены смогли договориться с офисом действующего американского лидера Джо Байдена о запрете ЛГБТ*-флагов на территориях посольств США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты соответствующих переговоров с сотрудниками Белого дома спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Сообщалось, что договорённости были достигнуты в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств. Стоит отметить, что кроме вывешивания над зданиями американских дипмиссий флагов запрещённого в России экстремистского движения аналогичные меры были введены в отношении символов Конфедерации и флага сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, на котором можно увидеть лозунг миллиардера: "Сделаем Америку снова великой".

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Хакеры взломали сайт Береговой охраны США и нашли кучу ЛГБТ*-тестов для новобранцев

Ранее Life.ru писал, что в современных смартфонах существует около 20 эмодзи, которые пропагандируют ЛГБТ*: однополые пары с детьми, целующиеся, а также беременные мужчины и тому подобные. По словам депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя Комитета по обороне Алексея Журавлёва, всё это видят дети, поэтому необходимо запретить такие смайлики.

* Запрещённое в России экстремистское движение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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