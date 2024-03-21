В США согласились запретить ЛГБТ*-флаги над своими посольствами

Конгрессмены смогли договориться с офисом действующего американского лидера Джо Байдена о запрете ЛГБТ*-флагов на территориях посольств США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты соответствующих переговоров с сотрудниками Белого дома спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Сообщалось, что договорённости были достигнуты в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств. Стоит отметить, что кроме вывешивания над зданиями американских дипмиссий флагов запрещённого в России экстремистского движения аналогичные меры были введены в отношении символов Конфедерации и флага сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, на котором можно увидеть лозунг миллиардера: "Сделаем Америку снова великой".

Ранее Life.ru писал, что в современных смартфонах существует около 20 эмодзи, которые пропагандируют ЛГБТ*: однополые пары с детьми, целующиеся, а также беременные мужчины и тому подобные. По словам депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя Комитета по обороне Алексея Журавлёва, всё это видят дети, поэтому необходимо запретить такие смайлики.