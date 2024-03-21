Россиян предупредили о возможных проблемах на паспортном контроле по пути в Европу

Чтобы ездить в Европу с середины этого года, понадобится заграничный паспорт нового образца, даже если у вас есть действующий документ старого образца. Об этом предупредил в беседе с РИА "ФедералПресс" визовый эксперт Илья Блажиевский.

"На фоне событий в мире в пятилетние паспорта шенгенскую визу ставят с запретом на посещение определённых стран, в большинстве случаев это Дания. Это связано с отсутствием чипа в паспорте. Участились случаи, когда обладателей паспортов старого образца не пускают в Европу по причине ошибок в написании ряда символов в документе. С биометрическим паспортом таких проблем не наблюдалось", — рассказал Блажиевский.

В связи с этим эксперт посоветовал оформить биометрический паспорт. Ведь во второй половине этого года большая часть европейских стран будут работать с автоматизированной системой, распознающей только чипы.

По его словам, у нового документа, который действует на протяжении десяти лет, есть преимущества на фоне документа старого образца, который вполне подойдёт тем, кто редко куда-то выбирается.