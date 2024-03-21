Россиянам объяснили, как спастись во время ядерного удара

Чтобы спастись при ядерном ударе, нужно следовать ряду правил, пишет РИА "ФедералПресс". В первую очередь лечь лицом на землю, руки спрятать под тело, голову, открытые участки тела прикрыть одеждой, а глаза закрыть. Если отыщете в земле яму — упасть в неё. А вот у зданий лучше не прятаться: они могут обрушиться.

Если взрыв застал вас в авто, нужно заглушить двигатель, поставить на ручник, поднять стёкла, закрыть все люки. После этого опуститься ниже окон и полностью закрыться.

В статье советуют правильно выбирать укрытия, будь то метро, подвалы, тоннели или дома. Так, например, первые этажи деревянных зданий в два-три раза ослабляют проникающую радиацию, каменные здания — в десять раз, а верхние этажи многоэтажек — в 50 раз. Средняя часть подвала каменной многоэтажки — в 500, а порой и в 1000 раз.

Находясь в квартире, нужно закрыть окна и двери, перекрыть оконный проём чем-то тяжёлым и плотным. Стоит постараться заделать все щели в проёмах, а также трещины и дымоходы. Это можно сделать с помощью шпаклёвки, липкой полимерной ленты, резиновой прокладки, поролона.

Желательно, чтобы под рукой уже был заранее собранный тревожный чемоданчик. Он должен быть на видном месте, чтобы долго не искать. В него надо положить лекарства, еду с актуальными сроками годности, документы, деньги, паспорта, полисы, страховки и другие важные документы либо их копии, предметы для готовки, питьевую воду в бутылках. А ещё спички, зажигалки, фильтры для воды и консервный нож.

В аптечке должны быть обезболивающие, противодиарейные, антигистаминные препараты, а также антибиотики. Не забудьте положить бинты, жгуты, вату, марлю, пластыри, зелёнку, йод и перекись. Конечно, нужно положить и индивидуальные лекарства. Всё то же самое в двойном количестве, если в чемоданчике должны быть и вещи детей. Не помешает подготовить маски и респираторы с высоким фактором защиты, набор дезинфицирующих средств, радиоприёмник, фонари на батарейках (последние тоже должны быть положены с запасом), внешние аккумуляторы, мобильный, зарядки, одежду, обувь, бельё по сезону, спальные мешки и тёплые одеяла.

Вам также может понадобиться суметь оказать медицинскую помощь. В случае ран и ожогов в статье предлагается сначала наложить повязку на повреждённый участок, чтобы грязь не попала в рану. Далее использовать жгут или закрученную ткань в случае кровотечения. Сначала нужно сильно прижать артерию к кости выше раны. Не отнимая пальцев, подложить мягкую подкладку, а на неё жгут или закрутку, которую нельзя держать больше двух часов.

В случае перелома или вывиха нужно обеспечить неподвижность пострадавшего. После этого, используя палку, кусок фанеры и всё, что под рукой, необходимо наложить шину так, чтобы она захватывала суставы выше и ниже места перелома. Между шиной и телом надо обеспечить мягкую подкладку, например, из ваты. Если человек упал в обморок, рекомендуется сделать ему искусственное дыхание. Для этого в лёгкие активно вдыхается воздух, выдох должен быть пассивным. Если ослаблен сердечный ритм, время провести массаж сердца.