Украинским властям необходимо как можно быстрее вступить в переговоры с Россией. Как пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, киевский режим должен сделать это, пока прекращение помощи Вашингтона не привело к ухудшению его позиций.

По его словам, Киеву уже сейчас следует задуматься о мирном соглашении. Журналист подчеркнул, что в итоге американские налогоплательщики и их представители в большой политике поймут, что вливание денежных средств в поддержку украинских властей не несёт почти никаких стратегических преимуществ.

"Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит её переговорные позиции", — пишет Касс.

Помимо того, он отметил, что если Вооружённые силы Украины задумают провести новые наступательные операции, то они окажутся такими же провальными, как и контрнаступление в прошлом году. Обозреватель National Interest считает, что подобные решения принесут Украине лишь вред, а Белому дому пора уже задуматься о том, что вложения Соединённых Штатов в Незалежную почти ничего не приносят американцам.

"Настало время завершить конфликт на Украине", — заявил Касс.