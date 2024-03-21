"Настало время": В США посоветовали Киеву побыстрее начать переговоры с Россией
NI: Киеву следует как можно скорее вступить в переговоры с Россией
Украинским властям необходимо как можно быстрее вступить в переговоры с Россией. Как пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, киевский режим должен сделать это, пока прекращение помощи Вашингтона не привело к ухудшению его позиций.
По его словам, Киеву уже сейчас следует задуматься о мирном соглашении. Журналист подчеркнул, что в итоге американские налогоплательщики и их представители в большой политике поймут, что вливание денежных средств в поддержку украинских властей не несёт почти никаких стратегических преимуществ.
"Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит её переговорные позиции", — пишет Касс.
Помимо того, он отметил, что если Вооружённые силы Украины задумают провести новые наступательные операции, то они окажутся такими же провальными, как и контрнаступление в прошлом году. Обозреватель National Interest считает, что подобные решения принесут Украине лишь вред, а Белому дому пора уже задуматься о том, что вложения Соединённых Штатов в Незалежную почти ничего не приносят американцам.
"Настало время завершить конфликт на Украине", — заявил Касс.
Ранее по этому поводу высказывался шеф Пентагона Ллойд Остин. Выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, американский министр заявил, что Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для украинской армии в настоящее время крайне опасная.
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