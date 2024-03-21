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21 марта, 02:53

"Настало время": В США посоветовали Киеву побыстрее начать переговоры с Россией

NI: Киеву следует как можно скорее вступить в переговоры с Россией

Украинским властям необходимо как можно быстрее вступить в переговоры с Россией. Как пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, киевский режим должен сделать это, пока прекращение помощи Вашингтона не привело к ухудшению его позиций.

По его словам, Киеву уже сейчас следует задуматься о мирном соглашении. Журналист подчеркнул, что в итоге американские налогоплательщики и их представители в большой политике поймут, что вливание денежных средств в поддержку украинских властей не несёт почти никаких стратегических преимуществ.

"Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит её переговорные позиции", — пишет Касс.

Помимо того, он отметил, что если Вооружённые силы Украины задумают провести новые наступательные операции, то они окажутся такими же провальными, как и контрнаступление в прошлом году. Обозреватель National Interest считает, что подобные решения принесут Украине лишь вред, а Белому дому пора уже задуматься о том, что вложения Соединённых Штатов в Незалежную почти ничего не приносят американцам.

"Настало время завершить конфликт на Украине", — заявил Касс.

Шеф Пентагона обещал не дать Украине пасть
Шеф Пентагона обещал не дать Украине пасть

Ранее по этому поводу высказывался шеф Пентагона Ллойд Остин. Выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, американский министр заявил, что Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для украинской армии в настоящее время крайне опасная.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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