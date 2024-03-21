Появилось видео из США, где воздушный шар с людьми эпично влетел в высоковольтные провода

В американском городе Рочестер воздушный шар с людьми на борту столкнулся с высоковольтными проводами, после чего загорелся. Об этом в зарубежных социальных сетях рассказали очевидцы.

В США воздушный шар с людьми врезался в линии электропередачи. Видео © Х / R A W S A L E R T S

Сообщалось, что происшествие случилось на шоссе 63 к югу от Рочестера в штате Миннесота. Там воздушный шар, на борту которого, предположительно, находилось четыре человека, врезался в линии электропередачи. На предоставленных кадрах можно увидеть искры, посыпавшиеся после столкновения с проводами.

В результате случившегося воздушное транспортное средство загорелось, пролетело примерно милю к востоку от места происшествия и приземлилось в поле. По предварительной информации, обошлось без серьёзных травм.