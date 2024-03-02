Американские рыбаки обнаружили на Аляске воздушный шар-разведчик

В море у берегов Аляски промышленным рыболовецким судном был обнаружен, предположительно, разведывательный воздушный шар. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рыбаки сфотографировали находку и отправили снимки правоохранителям. Источники СМИ сообщили, что объект ещё не идентифицирован наверняка, однако внимание к нему полиции и ФБР говорит в пользу версии шара-шпиона.

По информации телеканала, промысловики по прибытии на сушу — в ближайшие выходные — передадут "шар" агентам ФБР. Те встретят их в порту, после чего отправят находку экспертам лаборатории ведомства в штате Вирджиния для изучения.