Американские рыбаки обнаружили на Аляске воздушный шар-разведчик
CNN: У берегов Аляски промысловое судно выловило разведывательный воздушный шар
В море у берегов Аляски промышленным рыболовецким судном был обнаружен, предположительно, разведывательный воздушный шар. Об этом сообщил телеканал CNN.
Рыбаки сфотографировали находку и отправили снимки правоохранителям. Источники СМИ сообщили, что объект ещё не идентифицирован наверняка, однако внимание к нему полиции и ФБР говорит в пользу версии шара-шпиона.
По информации телеканала, промысловики по прибытии на сушу — в ближайшие выходные — передадут "шар" агентам ФБР. Те встретят их в порту, после чего отправят находку экспертам лаборатории ведомства в штате Вирджиния для изучения.
Ранее, 23 февраля, сообщалось о неизвестном летательном аппарате над западными районами США. Он двигался в восточном направлении и вынудил американцев поднять в воздух боевую авиацию. Позже силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) осуществили перехват высотного аэростата, но оказалось, что переносимый им груз не представлял угрозы для нацбезопасности страны.
ТАСС / EPA / NELL REDMOND