Перехваченный военными США аэростат оказался любительским
Неизвестный высотный аэростат, перехваченный военными, отвечающими за противовоздушную оборону США и Канады (NORAD), над штатом Юта, оказался любительским. Об этом CBS News заявил представитель Министерства обороны страны.
"Он не был управляемым и не представлял угрозы национальной безопасности", — сообщили журналистам в NORAD.
Объект покинул воздушное пространство Соединённых Штатов утром в субботу по местному времени. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), аэростат не препятствовал полёту судов.
Как ранее писал Life.ru, неизвестный летательный аппарат над западными районами Соединённых Штатов был обнаружен в пятницу, 23 февраля. Он двигался в восточном направлении и вынудил американцев поднять в воздух боевую авиацию. Позже сообщалось, что силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) осуществили перехват высотного аэростата, переносимый им груз не представлял угрозы для нацбезопасности страны.
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