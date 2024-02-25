Перехваченный военными США аэростат оказался любительским

Неизвестный высотный аэростат, перехваченный военными, отвечающими за противовоздушную оборону США и Канады (NORAD), над штатом Юта, оказался любительским. Об этом CBS News заявил представитель Министерства обороны страны.

"Он не был управляемым и не представлял угрозы национальной безопасности", — сообщили журналистам в NORAD.