Мужчинам рассказали, какие типы рака им грозят больше, чем женщинам

Мужчины чаще, чем женщины, страдают от рака лёгких, пищевода и мочевого пузыря, сообщил в беседе с NEWS.ru терапевт Алексей Жито.

Спасут от рака и бесплодия : Названо три необходимых в рационе мужчин продукта

Спасут от рака и бесплодия : Названо три необходимых в рационе мужчин продукта

Ранее онколог рассказал о симптомах, указывающих на рак в почках. Он отметил, что профилактические медицинские осмотры являются единственным способом вовремя выявить у себя опухоль. В случае наличия хронических заболеваний профосмотры рекомендуется проводить с 18 лет.