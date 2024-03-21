Мужчинам рассказали, какие типы рака им грозят больше, чем женщинам
Терапевт Жито: Рак лёгких и мочевого пузыря чаще встречается у мужчин
Мужчины чаще, чем женщины, страдают от рака лёгких, пищевода и мочевого пузыря, сообщил в беседе с NEWS.ru терапевт Алексей Жито.
"В силу гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака лёгких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям", — перечислил Жито.
Ранее онколог рассказал о симптомах, указывающих на рак в почках. Он отметил, что профилактические медицинские осмотры являются единственным способом вовремя выявить у себя опухоль. В случае наличия хронических заболеваний профосмотры рекомендуется проводить с 18 лет.
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