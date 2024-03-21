В Хабаровске осудили 9 иностранцев по делу о финансировании терроризма

В Хабаровском крае осудили девять человек по делу о финансировании запрещённой в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Об этом передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В городе Хабаровске осуждены к различным срокам свободы и денежным штрафам девять граждан, выходцев из стран Центральной Азии, оказывавших содействие деятельности международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, несколько выходцев из стран ближнего зарубежья смогли организовать устойчивый канал финансовой помощи для террористов. В итоге пятерых из них признали виновными в деяниях, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Суд приговорил иностранцев к срокам от восьми до восьми лет и шести месяцев в исправительной колонии строго режима. Стоит отметить, что первые три года осужденные проведут в тюрьме.

Ещё четверых судили по статье 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении". В материалах дела говорится, что они знали о противоправной деятельности своих соотечественников, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Указывается, что они не сделали это "по идеологическим мотивам". Их приговорили к штрафам в размере от 11 тысяч до 30 тысяч рублей.

Ранее Life.ru со ссылкой на ФСБ писал, что на жителя Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае завели уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчина планировал передать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.