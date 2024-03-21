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21 марта, 04:02

В Хабаровске осудили 9 иностранцев по делу о финансировании терроризма

ФСБ: В Хабаровске по делу о финансировании терроризма осудили 9 человек

В Хабаровском крае осудили девять человек по делу о финансировании запрещённой в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Об этом передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В городе Хабаровске осуждены к различным срокам свободы и денежным штрафам девять граждан, выходцев из стран Центральной Азии, оказывавших содействие деятельности международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, несколько выходцев из стран ближнего зарубежья смогли организовать устойчивый канал финансовой помощи для террористов. В итоге пятерых из них признали виновными в деяниях, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Суд приговорил иностранцев к срокам от восьми до восьми лет и шести месяцев в исправительной колонии строго режима. Стоит отметить, что первые три года осужденные проведут в тюрьме.

Ещё четверых судили по статье 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении". В материалах дела говорится, что они знали о противоправной деятельности своих соотечественников, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Указывается, что они не сделали это "по идеологическим мотивам". Их приговорили к штрафам в размере от 11 тысяч до 30 тысяч рублей.

ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины
ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины

Ранее Life.ru со ссылкой на ФСБ писал, что на жителя Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае завели уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчина планировал передать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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