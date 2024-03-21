Стала известна судьба терпящего бедствие на Сахалине грузопассажирского судна

Терпящий бедствие у берегов Сахалина теплоход "Александр Деев" отбуксируют, когда улучшится ледовая обстановка. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании "СахПасФлот".

"АО "Сахпасфлот" приняло участие в заседании штаба ледовых проводок <...>, на котором принято решение осуществить буксировку теплохода "Александр Деев" в порт к паромному причалу при наступлении разрядки ледовой обстановки для дальнейшей выгрузки и ремонта", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и статье 263 УК РФ " Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".