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21 марта, 05:02

Стала известна судьба терпящего бедствие на Сахалине грузопассажирского судна

Корабль "Александр Деев" у Сахалина отбуксируют при улучшении ледовой обстановки

Терпящий бедствие у берегов Сахалина теплоход "Александр Деев" отбуксируют, когда улучшится ледовая обстановка. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании "СахПасФлот".

"АО "Сахпасфлот" приняло участие в заседании штаба ледовых проводок <...>, на котором принято решение осуществить буксировку теплохода "Александр Деев" в порт к паромному причалу при наступлении разрядки ледовой обстановки для дальнейшей выгрузки и ремонта", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и статье 263 УК РФ " Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине

Ранее Life.ru писал, что на Сахалине во время движения получило повреждения судно, переправлявшее через переправу Ванино – Холмск людей и автомобили. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту грузопассажирского корабля "Александр Деев" находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и столько же машин. Предполагается, что судно получило повреждения при встрече со льдиной.

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Telegram / АО"САХПАСФЛОТ" Корсаков-Курилы. Холмск-Ванино.

Алексей Соловьёв
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