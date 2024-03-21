"Земля горит": Порошенко обвинил власти Украины в недостаточной помощи ВСУ
Порошенко заявил, что государство плохо помогает ВСУ
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство недостаточно помогает украинской армии. С критикой в адрес руководства Незалежной он выступил во время заседания Верховной рады.
Так, Порошенко подчеркнул, что парламент "оторвался от земли" и не включает в повестку дня действительно важные для страны вопросы.
"Я вернулся с востока, где десять бригад получили от нас то, что не даёт государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона", — указал бывший лидер Незалежной.
В частности, он возмутился из-за работы правительства по возведению фортификационных сооружений для ВСУ, отметив, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов. По словам Порошенко, украинский парламент "теряет свою контрольную конституционную функцию".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери армии Украины в зоне спецоперации с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения. В частности, противник лишился четырёх танков Abrams, пяти Leopard, 27 БМП Bradley, пяти установок ЗРК Patriot.
ТАСС / AP / Vadim Ghirda