ВСУ дронами атаковали больницу и заправку в Херсонской области

ВСУ дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошёл в ночь на 21 марта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.





"Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приёмного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", — написал глава области в телеграм-канале.





По словам Сальдо, накануне в Каховке в результате удара дрона ВСУ также возник пожар на автогазозаправочной станции. Кроме того, атаке БПЛА подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших.