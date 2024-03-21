ВСУ дронами атаковали больницу и заправку в Херсонской области
Сальдо: ВСУ дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу
Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Обложка © t.me / SALDO_VGA
ВСУ дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошёл в ночь на 21 марта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приёмного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", — написал глава области в телеграм-канале.
По словам Сальдо, накануне в Каховке в результате удара дрона ВСУ также возник пожар на автогазозаправочной станции. Кроме того, атаке БПЛА подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Каховке украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, которая перевозила младенца. В этом случае также никто не пострадал.