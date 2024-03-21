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21 марта, 07:38

ВСУ дронами атаковали больницу и заправку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу

Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Обложка © t.me / SALDO_VGA

Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Обложка © t.me / SALDO_VGA

ВСУ дронами атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошёл в ночь на 21 марта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

  • Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
    Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
  • Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
    Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA

Повреждения в больнице в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA

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"Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приёмного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения", — написал глава области в телеграм-канале.

  • Снаряд ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
    Снаряд ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
  • Пожар на заправке в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA
    Пожар на заправке в Херсонской области после удара ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA

Снаряд ВСУ. Фото © t.me / SALDO_VGA

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По словам Сальдо, накануне в Каховке в результате удара дрона ВСУ также возник пожар на автогазозаправочной станции. Кроме того, атаке БПЛА подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших.

Две многоэтажки и "Белгород-арена" повреждены при обстреле со стороны ВСУ
Две многоэтажки и "Белгород-арена" повреждены при обстреле со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что в Каховке украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, которая перевозила младенца. В этом случае также никто не пострадал.

Иван Косицын
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