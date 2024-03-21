"Реальные прорывы": Уже летом на фронте может произойти решающий перелом в пользу России, боятся в Европе
Politico: Евросоюз боится, что летом ВС России могут совершить прорыв на фронте
В Евросоюзе опасаются, что ВС России уже летом могут совершить "реальные прорывы" на фронте. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссу де Карбоннель.
"Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — сказала эксперт.
В то же время Германия и Франция сосредоточили внимание на внутренней политике, а не помощи Украине, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет заполнить образовавшийся вакуум лидерства. Указывается, что ЕС не может позволить себя политическую нестабильность в вопросе поддержки Киева, хотя власти Незалежной призывают принимать решения в срочном порядке.
Напомним, ВСУ несут всё большие потери на фронте. Так, за последние сутки противник успел лишиться только на Донецком направлении до 420 военнослужащих и, в частности, одного танка.
VK / Минобороны России