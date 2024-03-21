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21 марта, 08:36

"Реальные прорывы": Уже летом на фронте может произойти решающий перелом в пользу России, боятся в Европе

Politico: Евросоюз боится, что летом ВС России могут совершить прорыв на фронте

В Евросоюзе опасаются, что ВС России уже летом могут совершить "реальные прорывы" на фронте. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссу де Карбоннель.

"Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — сказала эксперт.

В то же время Германия и Франция сосредоточили внимание на внутренней политике, а не помощи Украине, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет заполнить образовавшийся вакуум лидерства. Указывается, что ЕС не может позволить себя политическую нестабильность в вопросе поддержки Киева, хотя власти Незалежной призывают принимать решения в срочном порядке.

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Напомним, ВСУ несут всё большие потери на фронте. Так, за последние сутки противник успел лишиться только на Донецком направлении до 420 военнослужащих и, в частности, одного танка.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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