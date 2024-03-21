Битмейкер засудил лейбл на четыре миллиона за музыку в первом альбоме SODA LUV
Климентий Шторц и Владислав Терентюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / klimonglue / soda_luv
Музыкальный лейбл Rhymes Music попал на четыре миллиона рублей из-за музыки в альбоме "Ничего личного" исполнителя SODA LUV (Владислав Терентюк). Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Башкортостана. По данным SHOT, убытки — результат четырёхлетних судебных тяжб, инициированных битмейкером из Кузбасса klimonglue (Климентий Шторц).
Именно его музыка использовалась в шести треках из 11, появившихся в первом альбоме рэпера, и никто, разумеется, никаких отчислений битмейкеру не платил и ничего не выкупал. Теперь лейбл, также выпускающий релизы таких артистов, как Дора, "Кис-кис", SQWOZ BAB, должен битмейкеру за нарушение авторских прав 4,2 миллиона рублей, а также компенсацию расходов на госпошлину — ещё 44 тысячи.
Ранее суд обязал компанию Яны Рудковской, выпускающую журнал "Поста да вип", выплатить 50 тысяч рублей за использование чужой фотографии в журнале Posta Magazine. Причиной тяжб стал номер 2021 года, в котором опубликовали фото природы Хакасии без указания авторства.