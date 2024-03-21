Битмейкер засудил лейбл на четыре миллиона за музыку в первом альбоме SODA LUV

Музыкальный лейбл Rhymes Music попал на четыре миллиона рублей из-за музыки в альбоме "Ничего личного" исполнителя SODA LUV (Владислав Терентюк). Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Башкортостана. По данным SHOT , убытки — результат четырёхлетних судебных тяжб, инициированных битмейкером из Кузбасса klimonglue (Климентий Шторц).

Именно его музыка использовалась в шести треках из 11, появившихся в первом альбоме рэпера, и никто, разумеется, никаких отчислений битмейкеру не платил и ничего не выкупал. Теперь лейбл, также выпускающий релизы таких артистов, как Дора, "Кис-кис", SQWOZ BAB, должен битмейкеру за нарушение авторских прав 4,2 миллиона рублей, а также компенсацию расходов на госпошлину — ещё 44 тысячи.