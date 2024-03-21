Врач рассказал, к каким трагическим последствиям может привести ковыряние в носу

Не только у детей, но и у многих взрослых есть такая привычка, как ковыряние в носу. Это довольно безобидное, на первый взгляд, занятие может привести к повреждению слизистой оболочки носа и, как следствие, к кровотечениям и различным болезням, предупредил врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

"Одной из основных опасностей является риск попадания инфекций. Когда вы ковыряете в носу, вы вводите в носовые проходы бактерии и вирусы, которые могут вызвать различные инфекции. Это может привести к риниту, синуситу и так далее", — объяснил врач в беседе с РИАМО.

Маневич добавил, что в передней зоне перегородки носа есть множественные сплетения сосудов, зона Киссельбаха, выполняющие роль своеобразного защитного клапана. У кого-то они расположены глубоко в слизистой, у кого-то — более поверхностно. Когда при гипертоническом кризе у человека повышается давление, капилляры лопаются, чтобы снизить его и предотвратить инсульт. При ковырянии в носу же их легко можно повредить, пояснил специалист.

По словам эксперта, детские носовые кровотечения на 99% связаны с ковырянием в носу, но этим грешат и некоторые взрослые. Сосуды становятся особенно беззащитными в зимний период, когда воздух в помещениях очень сухой, слизистые пересыхают и становятся ломкими. Влияют также и резкие перепады температуры, отметил Маневич.

"Из-за всех этих причин носовые кровотечения учащаются. Слизистые истончаются, сосудики время от времени лопаются, плюс образуются корочки, мы залезаем пальцами и их сдираем, и всё это может длиться долго", — резюмировал врач.