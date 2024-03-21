Россиянам рассказали, отказ от какой еды провоцирует рост жира на животе

В попытке похудеть нельзя исключать из рациона какой-то определённый тип продукта, к примеру углеводы, поскольку это, наоборот, способствует набору веса и появлению жира на животе. Об этом предупредила диетолог Лиза Афинская. Она отметила, что голодание или жёсткие диеты не помогут сбросить лишние килограммы.

"Голодать на воде, сидеть на голодных диетах, слишком строго себя ограничивать. Всё это не поможет быстрее похудеть, а наоборот, приведёт к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, возникнет сильная тяга к сладкому", — написала врач в телеграм-канале.

По словам Афинской, самый рабочий способ избавиться от висцерального жира, который скапливается вокруг органов пищеварения и вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака, — употреблять как можно больше продуктов с низкой энергетической плотностью. Речь, в частности, идёт о зелени, огурцах, помидорах и ягодах. Вместе с тем медик рекомендует реже пить сладкие газированные напитки, а также больше двигаться, высыпаться и не стрессовать. Такие меры, как она добавила, помогут уменьшить количество жира на животе или предотвратить его появление.