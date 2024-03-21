Врач объяснила, как обезболивающие влияют на ваше лицо Врач Демьяновская: Отёки часто беспокоят людей, которые едят мало белка 21 марта, 11:48 Отёки часто беспокоят людей, которые едят мало белка. © Freepik.com

Лишняя вода в тканях появляется из крови, которая на 55% состоит из жидкой части. Большинство отёков ног провоцируют малоподвижный образ жизни и погрешности в питании. А отёки на лице говорят о других сбоях в организме. Причины такого состояния Life.ru назвала невролог Екатерина Демьяновская.

Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отёки в области голеней, лодыжек, стоп. Также жидкость может задерживаться в тканях из-за избытка соли в рационе. Дело в том, что хлорид натрия буквально "тянет" на себя воду, увеличивая объём циркулирующей крови, что ухудшает работу сердца, стимулирует депонирование жидкости в тканях, поэтому, если специально досаливать блюда или употреблять много консервированных продуктов, отёки могут беспокоить снова и снова. Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Такой же способностью удерживать влагу обладает и гиалуроновая кислота из "уколов красоты", поэтому адепты инъекционной косметологии нередко получают эффект не юного, а опухшего лица, подчеркнула врач.

Ещё одна причина отёков — недостаточное употребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек. Кроме того, отёки часто беспокоят людей, которые употребляют мало белка. В этом случае жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле, предупредила Демьяновская.

Среди других распространённых, но потенциально безопасных причин отёков выделяют гормональные колебания во время ПМС или беременности, а также приём некоторых лекарств. Отёчность может быть и побочным эффектом от приёма безрецептурных обезболивающих, например, средств на основе ибупрофена, лекарств от высокого артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов, стероидных препаратов.

Первые действия, которые можно предпринять для устранения отёков: ограничить употребление соли (не более 5 г/сут);

исключить алкоголь;

пить не менее 1,5–2 литров чистой воды в день;

добавить ежедневную физическую активность (например, час ходьбы перед сном, плавание или йогу).

Как отмечает врач, обычно этого достаточно, чтобы исправить ситуацию. Если же ноги, руки, лицо отекают регулярно, а изменение образа жизни не помогает, лучше не затягивать с визитом к терапевту, поскольку иногда отёки — признак серьёзных заболеваний, которые могут действительно угрожать здоровью.

Авторы Андрей Горяничев