Память о подвиге и страданиях: Чем прославились Сорок мучеников Севастийских День памяти Сорока мучеников Севастийских — православный праздник, отмечаемый ежегодно в конце первого месяца весны. Когда церковь чтит память святых, какова их история, а также как молиться — читайте в материале Life.ru. 21 марта, 21:00 Когда молятся Сорока мученикам Севастийским? Где находятся мощи Сорока Севастийских мучеников? Почему переносится служба? Обложка © Freepik

В Православной церкви отдают дань уважения Сорока Севастийским мученикам. Эти воины-христиане происходили из города Севастии, расположенного на территории современной Турции, и приняли мученическую смерть ради веры в Христа.



Давайте же узнаем подробную историю этих воинов-христиан, а также выясним, когда православные верующие отмечают день Сорока Севастийских мучеников.

Когда отмечают день Сорока Севастийских мучеников

22 марта 2024 года отмечается народный праздник Сороки, который также известен как день Сорока Севастийских мучеников. Дата у праздника фиксированная, поэтому из года в год остаётся неизменной.

Лекция священника Валерия Духанина о Сорока Севастийских мучениках. Видео © YouTube / БИБЛИЯ и толкования - Экзегет.ру

История святых

Давным-давно, во времена правления императора Константина Великого, христианам была дана свобода исповедания веры. Однако во многих провинциях власть оставалась в руках язычников, которые угнетали христиан. Так случилось и в провинции Армения, которая находилась на территории современной Турции. В городе Севастии гарнизоном как раз и командовал язычник.

Зимой 320 года он приказал всем своим воинам принести жертву идолам. Но сорок христиан отказались и заявили, что они поклоняются только истинному Богу и никому больше. Сначала язычник пытался уговорить их, обещая поощрение и богатство. Затем стал угрожать тюрьмой и смертью. Воины отказались, и их посадили за решётку. Но они не прекращали молиться.

Воины молились усердно и ночью услышали голос Божий: "Претерпевший до конца спасётся".

Значение иконы Сорока мучеников Севастийских заключается в несокрушимой силе духа. Фото © pravmir.ru

Спустя неделю воинов-мучеников решили избить. Кидали в тех камни, но они их не задевали, а возвращались обратно в обидчиков. Мучители были удивлены и отправили заключённых снова в тюрьму, думая, что же им делать с ними дальше. Ночью опять раздался голос Господа:

"Верующий в меня, если умрёт, оживёт. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримите венцы нетленные", — услышали воины.

На следующий день мучеников повели к озеру возле Севастии. Был лютый мороз. Их поставили в воду, а на берегу затопили баню. Мучители сказали, что любой может оказаться в тепле, если отречётся от своей веры. Всю ночь воины мужественно выносили муки. Молились и пели псалмы, несмотря на страшную боль.

Один из воинов всё же не выдержал и побежал в баню. Когда он вошёл в неё, его плоть и кожа стали отделяться из-за резкого перепада температур. Воин скоропостижно скончался. Следующей ночью стражники, охранявшие место мучения, спали, и только один из них не мог заснуть. Он не мог понять: как это возможно? Христиане, несмотря на такие невероятные мучения, продолжают молиться и остаются живы. Ночью он увидел яркий свет над озером, прямо как летом.

Вокруг стало очень тепло, лёд начал таять. Охранник был в недоумении. Он увидел светящиеся венцы над головами воинов — их было 39, столько же, сколько и мучеников в воде. Стражник сбросил с себя одежду и воскликнул, обращаясь к другим охранникам: "Я христианин". Он побежал к мученикам и начал молиться: "Господи Боже, верую в тебя, в которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с твоими рабами".

По возвращении истязатели мучеников обнаружили, что те всё ещё живы. В пылу ярости они приказали уничтожить воинов. Их избивали молотками, принося невыносимые страдания. Начальники также распорядились, чтобы останки были уничтожены, дабы другие христиане не смогли их найти и почитать. Мёртвые тела были сожжены на костре, а кости брошены в реку.

Через три дня мученики явились во сне епископу Петру из Севастии и приказали ему извлечь их кости из реки. Ночью епископ вместе со священниками тайно пришли к водоёму, где кости святых светились в воде словно звёзды. Они собрали останки святых и похоронили их.

Христиане по церковному календарю отмечают праздник Сорока святых ежегодно 22 марта. Фото © Wikipedia / Deror avi

Имена мучеников

Имена Сорока святых история сохранила и донесла до наших времён. Вот они:

Аглай

Аетий

Акакий

Александр

Ангий

Афанасий

Валент

Валерий

Вивиан

Гаия

Горгоний

Дометиан

Евноик

Евтихий

Екдикий

Домн

Иоанн

Илиан

Илия

Ираклий

Исихия

Кандид

Кирилл

Кирион

Клавдий

Ксанфий

Леонтий

Лисимах

Мелитон

Николай

Приск

Сакердон

Севериан

Сисиний

Смарагд

Феодул

Феофил

Филоктимон

Флавий

Худион.

Храм Сорока мучеников

Храм Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе (официальное церковное название) находится в непосредственной близости от основного входа в Новоспасский монастырь. Изначально храм был построен деревянным, затем в 1645 году его перестроили из камня.



Находится он в Москве по адресу: Динамовская улица, дом 28. Это объект культурного наследия федерального значения.

Храм Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе. Фото © Wikipedia / Sigwald

Расписание храма в Москве

В 2024 году день памяти Сорока Севастийских мучеников приходится на первую неделю Великого поста и в большинстве храмов празднование переносится на субботу. В храме Сорока Севастийских мучеников, поскольку это престольный праздник, переноса не будет.

Всенощное бдение начнётся 21 марта в 17:00.

в 17:00. 22 марта — сам праздник. Начало службы в 09.00, а затем в 09.30 планируется встреча с митрополитом Григорием и литургия.

Как молиться?

Сорок мужественных севастийских воинов, страдая от жестоких пыток, не позволили себе усомниться в своих убеждениях. Поэтому, молясь перед святыми их образами и читая молитву сорока святым, верующие просят у них помощи в проявлении стойкости, решительности.

Молитва также помогает в трудные моменты, когда человек осознаёт, что у него уже нет сил сопротивляться несчастьям. Ведь пример мучеников показывает, что даже невыносимые страдания можно пережить благодаря вере и молитвам.

Акафист — молитва Сорока мученикам Севастийским. Видео © YouTube / Православная часовня

"О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.

Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь."

Авторы Андрей Ананьев