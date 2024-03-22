Международный день таксиста, День Балтийского моря, Сорок сороков: Праздники и приметы 22 марта Государственных праздников 22 марта в России нет. Поздравляем таксистов, разбираемся в экологических проблемах Балтийского моря и приветствуем жаворонков на Сорок сороков. 21 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 22 марта? Обложка © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм" / "Бриллиантовая рука" (FullHD, комедия, реж. Леонид Гайдай, 1968 г.)

Международный день таксиста

Дата в 2024 году: 22 марта, пятница.

Международный праздник.

В России официального статуса не имеет.

Международный день таксиста — профессиональный праздник таксистов и всех, кто причастен к службе такси. В России праздник не закреплён в законодательстве и проходит на неофициальном уровне.

Хотя первые моторизированные наёмные экипажи — фиакры — возникли во Франции ещё в 1890 году, дата праздника приурочена к другому событию: 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые машины для перевозки пассажиров с оплатой по счётчикам. Английские водители назвали счётчик таксиметром (от французского "такс" — "плата" — и греческого "метрон" — "измерение"). Прибор дал название профессии и всей отрасли.

Профессиональный праздник таксистов отмечается в России 22 марта. Фото © Freepik

В России первые такси появились в 1907 году. В 1912 году автопарк Москвы состоял из 230 машин. Сегодня столичные таксисты в среднем перевозят более 1,7 млн пассажиров в сутки.

День Балтийского моря

Дата в 2024 году: 22 марта, пятница.

Другое название: День Балтики.

Международный праздник.

День Балтийского моря (Baltic Sea Day) отмечается ежегодно 22 марта. Событие учредили в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ). Дата празднования совпадает с подписанием Хельсинкской конвенции в 1974 году и с Всемирным днём водных ресурсов.

Балтийское море играет большую роль в водном балансе нашей планеты. Однако у этого водоёма множество экологических проблем. Море глубоко врезается в материк, а с Атлантическим океаном соединяется узкими проливами. Поэтому водообмен и естественное очищение происходят очень медленно, а в загрязнении моря участвует множество прибрежных стран. Именно для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты и был учреждён День Балтийского моря.

Балтийское море тоже имеет свой праздник, который отмечается 22 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сорок сороков

Дата в 2024 году: 22 марта, пятница.

Другие названия: Сорок святых; День сорока мучеников; Сороки; День жаворонка.

Церковное название: Сорок мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

Значение: почтение памяти сорока мучеников Севастийских.

Народный праздник Сорок сороков отмечается 22 марта (по старому стилю — 9 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти сорока мучеников Севастийских.

Икона сорока Севастийских мучеников. Фото © Foma.ru

История мучеников случилась зимой 320 года в Севастии (Армения). Сорок воинов-христиан из Рима подверглись экзекуции со стороны их военачальника. Несмотря на то что семь лет назад был подписан закон о свободном вероисповедании, от солдат требовали отречься от христианской веры. Когда те отказались, их раздели, связали и поставили на лёд замёрзшего озера. На берегу построили и растопили баню, чтобы тёплый воздух искушал страдальцев. Достаточно было лишь сказать сторожу: "Отрекаюсь от Христа", чтобы прекратить пытку холодом и согреться.

Всю ночь мужчины поддерживали друг друга, но не уступили. Лишь один пошёл сдаваться, но, как только тёплый воздух коснулся его тела, воин упал замертво. А над его товарищами разлилось неземной красоты сияние. Это так потрясло сторожа, что он сам разделся и присоединился к мученикам. Прибывший военачальник, увидев эту картину, разъярился и велел перебить солдатам колени. Потом их убили, тела сожгли, а кости бросили в воду. Впоследствии епископ Севастийский нашёл и похоронил с почестями их останки.

Среди православных в этот день принято молиться Севастийским мученикам, чтобы родные или близкие благополучно окончили военную службу. 22 марта в народе считается второй встречей весны, когда из тёплых стран возвращается 40 видов птиц, в том числе и жаворонки. В честь этих пернатых пекут покрытые мёдом ржаные или овсяные булочки в виде птиц. Угощение раздаётся детям, которые просят жаворонка поторопить приход весны и наступление тепла.

22 марта из тёплых стран возвращается 40 видов птиц, в том числе и жаворонки. Фото © Freepik

Если 22 марта случался утренний мороз, говорили, что начались Сороки — 40 морозных дней. Чтобы холод не побил посевы, нужно было испечь такое же количество шариков-колобков из овсяной или ржаной муки. Начиная с праздника Сороки их нужно выбрасывать на улицу по одному каждый день.

Природные приметы на 22 марта:

если заморозки продержатся 40 дней, то летом будет тепло;

какая погода на Сорок сороков, такой она будет ещё 39 дней;

слышится в этот день гром — к голодному году;

галки и сороки встречаются в большом количестве — к скорому теплу.

Именины 22 марта отмечают:

22 марта именины отмечает неподражаемый Валерий Леонтьев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян

Тарас

Сергей

Пётр

Николай

Михаил

Леонтий

Кирилл

Ираклий

Иван

Дмитрий

Валерий

Афанасий

Алексей

Александр

Акакий

Наталья

Александра.

Авторы Андрей Соколов