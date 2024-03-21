Дикая боль и огромная дыра в спине: Жительнице Тюмени потребовалась пересадка кожи после операции

Жительница Тюмени осталась буквально с дырой на теле после операции. По данным Ural Mash, жертвой врачебного непрофессионализма стала Анна, незадолго до этого обратившаяся к гинекологу в Западно-Сибирском медицинском центре.

Жительница Тюмени осталась с дырой в спине после операции. Видео © Ural Mash

Девушке назначили, казалось бы, простое вмешательство под общим наркозом. Домой она ушла сама, однако позднее почувствовала резкую боль и нашла на спине обуглившуюся дыру. В медцентре на звонки пострадавшей пациентки не отвечали, и тогда она обратилась в больницу. Туда она поступила с серьёзным ожогом.

"Мы её вылечили и заменили кожу. Ожог сильный, III степень... Наблюдалась она у нас две недели", — рассказали врачи телеграм-каналу.

Выяснилось, что изначально врачи неправильно положили электрод, используемый при подобных операциях, из-за чего под спиной девушки оплавилась пелёнка. Пострадавшая через суд потребовала от больницы компенсацию в три миллиона рублей, и Фемида пошла навстречу, но частично: тюменке присудили лишь 350 тысяч.

Причём юристы медцентра настаивают, что буквально продырявившее спину оборудование работало исправно, а пациентка самовольно ушла с небольшим покраснением. Медучреждение уже подало апелляцию, так как не желает выплачивать даже эту сумму.