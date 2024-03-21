"Очень большой удар": Диетолог рассказала о последствиях резкого похудения Джигана на 40 кг
Диетолог Соломатина: Похудение Джигана может аукнуться анемией и остеопорозом
Рэпер Джиган хвастается новым телом. Обложка © Telegram / ДЖИГАН
Резкий сброс веса крайне опасен для здоровья. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, комментируя экстремальное похудение рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн). Недавно 38-летний артист рассказал фанатам, что сумел сбросить 40 килограммов всего за три месяца. Кроме того, он пообещал не останавливаться на достигнутом результате.
Как отметила врач, быстрая потеря лишних килограммов вызывает дефицит необходимых организму витаминов, минералов и белков. Всё это может закончиться анемией (состояние, при котором снижается уровень гемоглобина и эритроцитов), остеопорозом (процесс разрушения костной ткани в организме), а также серьёзными проблемами с сердцем, печенью, почками и другими органами.
"Если мы решаем похудеть быстро, то нужно быть готовым к тому, что это будет очень большой удар по организму, он может не выдержать. У кого-то он развалится безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться", — сказала Соломатина в беседе с Пятым каналом.
Ранее Life.ru рассказывал, что певец Стас Михайлов похудел на 17 килограммов. Как признался 54-летний артист, этого ему удалось добиться с помощью правильного питания и тренировок. К слову, на этом изменения Михайлова не закончились. Также он сделал себе новую стрижку и выбрал другой стиль в одежде.