Тесть Прилучного не был причастен к организации подпольного казино, он отпущен

Тестя популярного актёра Павла Прилучного Аршака Брутяна отпустили сразу после беседы в отделении полиции. По данным SHOT, 57-летний мужчина объяснил, что в подпольном казино оказался за компанию с друзьями, а к его организации никакого отношения не имеет.

В одной из квартир этого дома располагалось подпольное казино. Видео © Telegram / SHOT

Помещение с игровыми автоматами оперативники накрыли вчера вечером в Москве. Казино находилось прямо в квартире в одном из домов на улице 1-й Новокузьминской. Всех, кто был там, включая отца жены Прилучного, забрали в отделение полиции. В беседе с телеграм-каналом сам Брутян заявил, что сейчас уже находится дома и никаких претензий к нему у правоохранителей нет.