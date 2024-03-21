Тесть Прилучного не был причастен к организации подпольного казино, он отпущен
Тесть актёра Прилучного Аршак Брутян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / harleydavidson700
Тестя популярного актёра Павла Прилучного Аршака Брутяна отпустили сразу после беседы в отделении полиции. По данным SHOT, 57-летний мужчина объяснил, что в подпольном казино оказался за компанию с друзьями, а к его организации никакого отношения не имеет.
В одной из квартир этого дома располагалось подпольное казино. Видео © Telegram / SHOT
Помещение с игровыми автоматами оперативники накрыли вчера вечером в Москве. Казино находилось прямо в квартире в одном из домов на улице 1-й Новокузьминской. Всех, кто был там, включая отца жены Прилучного, забрали в отделение полиции. В беседе с телеграм-каналом сам Брутян заявил, что сейчас уже находится дома и никаких претензий к нему у правоохранителей нет.
Напомним, изначально сообщалось, что тестя Прилучного вместе с двумя безработными жителями столицы заподозрили в организации нелегального казино. Что в итоге стало с двумя другими задержанными, пока не сообщается. Известно, что уголовное дело правоохранители ещё не заводили.