Премьер Эстонии Каллас объявила о политическом самоубийстве
Каллас: Повышая военные расходы, я совершаю политическое самоубийство
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Bernd von Jutrczenka
Эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что увеличение военных расходов она воспринимает как "политическое самоубийство". Такое мнение политик выразила в беседе с EUobserver.
"Я совершаю политическое самоубийство, однако другого выбора у меня нет", — отметила она.
По словам Каллас, речь идёт о достаточно непопулярном в Эстонии решении председателя правительства увеличить налоги для покрытия растущих расходов на оборону.
Ранее Каллас отказалась обещать, что Эстония не отправит военных на Украину. По её словам, для этого нужен мандат Рийгикогу (однопалатного парламента республики), поэтому депутаты сами решат вопрос.