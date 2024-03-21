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21 марта, 13:04

Премьер Эстонии Каллас объявила о политическом самоубийстве

Каллас: Повышая военные расходы, я совершаю политическое самоубийство

Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Bernd von Jutrczenka

Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Bernd von Jutrczenka

Эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что увеличение военных расходов она воспринимает как "политическое самоубийство". Такое мнение политик выразила в беседе с EUobserver.

"Я совершаю политическое самоубийство, однако другого выбора у меня нет", — отметила она.

По словам Каллас, речь идёт о достаточно непопулярном в Эстонии решении председателя правительства увеличить налоги для покрытия растущих расходов на оборону.

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Ранее Каллас отказалась обещать, что Эстония не отправит военных на Украину. По её словам, для этого нужен мандат Рийгикогу (однопалатного парламента республики), поэтому депутаты сами решат вопрос.

Никита Осипов
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