Премьер Эстонии Каллас объявила о политическом самоубийстве

Эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что увеличение военных расходов она воспринимает как "политическое самоубийство". Такое мнение политик выразила в беседе с EUobserver.

"Я совершаю политическое самоубийство, однако другого выбора у меня нет", — отметила она.

По словам Каллас, речь идёт о достаточно непопулярном в Эстонии решении председателя правительства увеличить налоги для покрытия растущих расходов на оборону.