Налоговая ликвидирует убыточный бизнес Александра Реввы, из которого ранее вышел Галустян

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует фирму "Эйс гейминг", одним из учредителей которой являлся известный комик Александр Ревва. Причиной стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данных о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности. Как сообщает kp.ru, к примеру, у организации неверно указан юридический адрес, помимо этого фирма не подаёт декларации о доходах с 2021 года.

Фирма, которая занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), была зарегистрирована ещё в 2015 году. В 2019-м в бизнес вошёл Михаил Галустян, а годом позднее его товарищ Александр Ревва.

Известно, что данный проект был убыточным с самого начала. Заявленная "чистая прибыль" в 2019 году составила почти минус два с половиной миллиона рублей. В 2020-м минус 1,3 миллиона, а в 2021 году компания впервые вышла в плюс и заработала пять тысяч рублей. Весной прошлого года Галустян покинул бизнес. С тех пор у фирмы осталось три учредителя, среди которых и Ревва с 5%.

20 марта налоговая приняла решение о ликвидации бизнеса.