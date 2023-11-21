Ревва может стать главным свидетелем по делу о криптобизнесе Деревянко

Известный шоумен и комик Александр Ревва продал Павлу Деревянко свою долю в телеграм-боте, через который знакомые актёра закидывали деньги на криптобиржи. Об этом рассказал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян.

В беседе с SHOT бизнесмен отметил, что помимо Деревянко он сотрудничал с Реввой. В своё время тот купил долю в телеграм-боте, через который совершались трансакции. По словам Мулузяна, с комиком они "не сошлись характерами", поэтому их совместная работа длилась менее полугода. В итоге Ревва продал свою долю в боте Деревянко примерно за 25 миллионов рублей.