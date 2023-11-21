Ревва может стать главным свидетелем по делу о криптобизнесе Деревянко
Александр Ревва. Обложка © VK / Александр Ревва
Известный шоумен и комик Александр Ревва продал Павлу Деревянко свою долю в телеграм-боте, через который знакомые актёра закидывали деньги на криптобиржи. Об этом рассказал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян.
В беседе с SHOT бизнесмен отметил, что помимо Деревянко он сотрудничал с Реввой. В своё время тот купил долю в телеграм-боте, через который совершались трансакции. По словам Мулузяна, с комиком они "не сошлись характерами", поэтому их совместная работа длилась менее полугода. В итоге Ревва продал свою долю в боте Деревянко примерно за 25 миллионов рублей.
Как уже ранее рассказывал Мулузян, поначалу дела с Деревянко у них шли хорошо: ежемесячный доход Павла тогда составлял около 4,5 миллиона рублей, а максимальный — 175 миллионов. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на 265 миллионов рублей — и "дружба закончилась". Теперь, используя другие источники дохода, Григорий возвращает долги прогоревшим инвесторам. Однако расплачиваться со всеми он отказывается. Бизнесмен считает, что Деревянко тоже должен участвовать в погашении долгов, но тот этого не делает.
Напомним, что Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился житель столицы, который вложился в криптобизнес звезды сериала "Беспринципные", однако никакой прибыли не получил. Второй жертвой оказался предприниматель из Подмосковья. Мужчина пожаловался, что лишился 24 миллионов рублей из-за действий соучредителя. Жертвами мошеннической схемы стали режиссёр Марюс Вайсберг и актёр Артём Ткаченко. При этом Деревянко судится с Мулузяном за перераспределение долей в компании.