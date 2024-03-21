Системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской и Белгородской областях

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа в приграничных регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, первый дрон зенитчики сбили примерно в 15:00 над Брянской областью. Уже через несколько минут второй дрон ВСУ был уничтожен в Белгородской области.