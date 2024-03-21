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21 марта, 12:24

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Крыма. Атака ВСУ пресечена около 15:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, около часа назад ПВО сбила ещё один украинский дрон над Белгородской областью. А утром 21 марта ВСУ уже обстреливали Белгород. Под удар, в частности, попали "Белгород-арена" и жилые дома. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью 10 снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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