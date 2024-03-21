В зоне СВО у Артёмовска заметили российскую "матку" дронов "Пчёлка"

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Артёмовском направлении заметили российскую "матку" беспилотников "Пчёлка". Эти БПЛА относятся к классу многофункциональных, а также существенно расширяют возможности FPV-дронов.

"Матка" дронов представляет собой довольно большой дистанционно пилотируемый летательный аппарат, который несёт на себе от двух до шести беспилотников и отцепляет их по команде оператора. О том, как устроен этот процесс, рассказал "Ленте.ру" военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"От "матки" можно отцепить не все дроны, а определённое их количество, ими можно управлять. Это расширяет возможности оператора по уничтожению целей", — пояснил собеседник издания.