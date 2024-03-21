"Всё пропало!": 170-килограммовый Барецкий высказался по поводу дефицита одежды больших размеров

Проблема очень актуальна, я вешу 170 килограммов, для меня это большая проблема. Тем более как бы невысокого роста, то есть нестандартные размеры — их вообще нет! Раньше были хоть какие-то магазины, где можно было это найти, сейчас всё абсолютно пропало. Единственный выход — это шить. Шить, либо заказывать за границей, но за границей тоже сейчас проблемы возникли. Я себе всё шью, потому что ничего не купить.