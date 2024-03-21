"Всё пропало!": 170-килограммовый Барецкий высказался по поводу дефицита одежды больших размеров
Барецкий хочет открыть сеть магазинов одежды больших размеров "Колобок Стасик"
Стас Барецкий. Обложка © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Известный шоумен Стас Барецкий назвал очень актуальной проблему нехватки одежды больших размеров в России. В беседе с Life.ru он признался, что из-за своих внушительных размеров ему приходится шить одежду на заказ, так как в магазинах на самом деле выбора-то никакого нет.
Проблема очень актуальна, я вешу 170 килограммов, для меня это большая проблема. Тем более как бы невысокого роста, то есть нестандартные размеры — их вообще нет! Раньше были хоть какие-то магазины, где можно было это найти, сейчас всё абсолютно пропало. Единственный выход — это шить. Шить, либо заказывать за границей, но за границей тоже сейчас проблемы возникли. Я себе всё шью, потому что ничего не купить.
По словам Барецкого, от этой же проблемы страдал его покойный товарищ, спортивный журналист Василий Уткин. Также шоумен рассказал, что планирует открыть сеть магазинов одежды больших размеров. Собственно говоря, самому Барецкому шьют одежду два глухонемых мастера. Именно с ними артист и рассчитывает создать новый бизнес. Кстати, название торговых точек уже есть — это "Колобок Стасик".
Как сообщал Life.ru, вопрос о нехватке одежды больших размеров поднял депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, эту проблему можно решить с помощью внутренних ресурсов, которых достаточно в стране. В частности, как напомнил парламентарий, уже более десяти лет в РФ существует особая экономическая зона "Иваново", где отлично развито текстильное производство.