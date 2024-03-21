Российские десантники спасли кота Филимона, попавшего под обстрел танка ВСУ в Артёмовске

Российские десантники выхаживают кота Филимона, который попал под обстрел танка в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Как сообщает Mash, у хвостатого обгорели лапы и усы, его хозяин — получивший ранение военный — попросил сослуживцев позаботиться о питомце.

Российские десантники выхаживают кота Филимона, попавшего под обстрел танка в Артёмовске. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в ходе обороны города солдаты заняли дом в пригороде. Вместе с одним из десантников "на задание" отправился и пушистик. Танк ВСУ поразил строение, в результате чего оно загорелось, а хозяина ранило. После этого другие бойцы эвакуировали мужчину и сменили локацию, в спешке забыв про мурлыкающего.

Когда хозяин кота пришёл в себя в госпитале, он попросил сослуживцев позаботиться о Филимоне. Военные вернулись к тому самому дому через три дня и нашли кота — бедолага лежал в груде обломков. Бойцы привезли питомца в полк, врачи обработали его и перебинтовали обожжённые лапы. Кроме того, необходимые лекарства на место доставил Народный фронт. Сейчас Филимон и его хозяин идут на поправку, скоро они встретятся после долгой разлуки.