Полезные, но не для всех: Врач рассказала, кому опасно есть финики

Из-за большого количества питательных веществ в составе финики считают суперфудом. Благодаря высокому содержанию природных сахаров эти плоды дают быструю энергию организму. Медики рекомендуют включать их в рацион людям с дефицитом массы тела. А вот кому не стоит есть финики, рассказала врач – диетолог-нутрициолог Анна Белоусова.

"Финики — это гораздо лучше, чем конфеты и прочие сладости, потому что в них сахара представлены именно фруктозой. Она, в отличие от глюкозы, медленнее усваивается. Не возникает резкого удара по поджелудочной железе, который требует серьёзного выброса инсулина, а расщепление и усвоение происходит плавно. Энергия, которая приходит с сахарами, успевает пойти на пользу организму, а не отложиться в жир", — пояснила диетолог в беседе с радио Sputnik.

По словам нутрициолога, финики содержат калий и магний, который необходим для нормальной работы сердца и нервной системы. Но не нужно забывать о том, что эти плоды очень калорийные и людям с определёнными заболеваниями следует относиться к ним с осторожностью. Ограничить их употребление или полностью исключить из рациона рекомендуется пациентам с сахарным диабетом или заболеваниями сердца на фоне лишнего веса. Тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть, эксперт советует умеренное употребление.

Также Белоусова поделилась рецептом одного десерта с финиками.

"По два-четыре финика и три-четыре грецких орешка в течение дня три раза. Но не в качестве отдельного блюда, их не нужно есть на голодный желудок. Если мы хотим точечно перекусить, это может быть через час-полтора после еды", — отмечает врач.