В Николаеве ударом ракеты поражён машиностроительный завод, заявили в подполье

Машиностроительный завод "Зоря" — "Машпроект" в украинском Николаеве поражён ударом ракеты. Об этом рассказал координатор регионального подпольного движения Сергей Лебедев. До этого сообщалось, что сегодня днём в городе прогремел сильный взрыв.

"Зоря" — "Машпроект". Точно туда есть прилёт. Была детонация сильная. Над городом чёткий запах гари", — приводит ТАСС слова Лебедева.

Минобороны России пока не комментировало ситуацию.