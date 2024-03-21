В Николаеве ударом ракеты поражён машиностроительный завод, заявили в подполье
ТАСС: В Николаеве ракетным ударом поражён машиностроительный завод
Машиностроительный завод "Зоря" — "Машпроект" в украинском Николаеве поражён ударом ракеты. Об этом рассказал координатор регионального подпольного движения Сергей Лебедев. До этого сообщалось, что сегодня днём в городе прогремел сильный взрыв.
"Зоря" — "Машпроект". Точно туда есть прилёт. Была детонация сильная. Над городом чёткий запах гари", — приводит ТАСС слова Лебедева.
Минобороны России пока не комментировало ситуацию.
Утром в четверг, 21 марта, взрывы также гремели в Киеве. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате взрывов были повреждены два предприятия в Подольском районе.
VK / Минобороны России