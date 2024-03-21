Россиянок призвали одеваться приличнее из-за весеннего обострения у психически нестабильных

Весна, как известно, это не только пора пробуждения природы и тепла. В это время года, как отметил психиатр Владимир Шкурко, "просыпаются" различные психические заболевания, в частности сексуального характера.

По словам специалиста, с приходом весны необдуманным поступкам наиболее подвержены люди с нарушениями психики, а также подростки. Переход к действию у них довольно быстрый вследствие импульсивности. Шкурко призвал не провоцировать потенциально опасных личностей. В частности, он советует представительницам женского пола не одеваться слишком откровенно, а также не вести себя вызывающе.

"Такой подход может быть не совсем популярен, но он способен уберечь многих людей от изнасилований", — приводит интернет-издание Regions слова эксперта.