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21 марта, 16:20

Россиянок призвали одеваться приличнее из-за весеннего обострения у психически нестабильных

Психиатр Шкурко предсказал рост числа домогательств из-за весеннего обострения

Весна, как известно, это не только пора пробуждения природы и тепла. В это время года, как отметил психиатр Владимир Шкурко, "просыпаются" различные психические заболевания, в частности сексуального характера.

По словам специалиста, с приходом весны необдуманным поступкам наиболее подвержены люди с нарушениями психики, а также подростки. Переход к действию у них довольно быстрый вследствие импульсивности. Шкурко призвал не провоцировать потенциально опасных личностей. В частности, он советует представительницам женского пола не одеваться слишком откровенно, а также не вести себя вызывающе.

"Такой подход может быть не совсем популярен, но он способен уберечь многих людей от изнасилований", — приводит интернет-издание Regions слова эксперта.

А ранее другой психиатр назвал весеннее обострение мифом. По словам специалиста, состояние ментального здоровья не всегда зависит от времени года, но иногда может встречаться закономерность для расстройств настроения.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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