Стало известно, когда "Новые люди" объединятся с Партией роста
Объединение "Новых людей" с Партией роста состоится на общем съезде 29 марта
Объединение партии "Новые люди" и Партии роста состоится на общем съезде, который пройдёт на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе "Новых людей".
"29 марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдёт объединение с "Ростом", — говорится в сообщении.
О том, что политические организации планируют объединиться, стало известно в конце декабря прошлого года. Глава Партии роста Борис Титов тогда отметил, что обе команды давно работают вместе и имеют схожие программы. А лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что "всем здоровым силам современности надо объединяться".
Партия "Новые люди" появилась на политической карте 1 марта 2020 года. Партия роста основана 26 марта 2016-го на базе партии "Правое дело".
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