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21 марта, 16:45

Стало известно, когда "Новые люди" объединятся с Партией роста

Объединение "Новых людей" с Партией роста состоится на общем съезде 29 марта

Объединение партии "Новые люди" и Партии роста состоится на общем съезде, который пройдёт на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе "Новых людей".

"29 марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдёт объединение с "Ростом", — говорится в сообщении.

О том, что политические организации планируют объединиться, стало известно в конце декабря прошлого года. Глава Партии роста Борис Титов тогда отметил, что обе команды давно работают вместе и имеют схожие программы. А лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что "всем здоровым силам современности надо объединяться".

Партия "Новые люди" появилась на политической карте 1 марта 2020 года. Партия роста основана 26 марта 2016-го на базе партии "Правое дело".

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Telegram / Партия "Новые люди"

Наталья Исакова
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