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21 марта, 16:58

Внедорожник впечатал женщину с младенцем в стену магазина в Костроме

МВД: В Костроме водитель сбил женщину с коляской на тротуаре

Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Обложка © VK / УМВД России по Костромской области

Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Обложка © VK / УМВД России по Костромской области

В Костроме внедорожник "Хавал" вылетел на тротуар и сбил женщину с коляской. Подробности инцидента сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Всё произошло 21 марта около 16:00 на перекрёстке улиц Симановского и Терешковой. Со слов очевидцев, машина буквально вдавила женщину с ребёнком в стену магазина. В итоге обоих пострадавших увезли в больницу. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь сейчас борются медики. О самочувствии матери информации пока нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка", — говорится в сообщении МВД.

Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Фото © VK / УМВД России по Костромской области

Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Фото © VK / УМВД России по Костромской области

А ранее Life.ru сообщал, что водитель внедорожника переехал десятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске. После аварии мужчина сам отвёз ребёнка в больницу, дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места ДТП.

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Наталья Исакова
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