Внедорожник впечатал женщину с младенцем в стену магазина в Костроме

Всё произошло 21 марта около 16:00 на перекрёстке улиц Симановского и Терешковой. Со слов очевидцев, машина буквально вдавила женщину с ребёнком в стену магазина. В итоге обоих пострадавших увезли в больницу. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь сейчас борются медики. О самочувствии матери информации пока нет.