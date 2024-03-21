Внедорожник впечатал женщину с младенцем в стену магазина в Костроме
МВД: В Костроме водитель сбил женщину с коляской на тротуаре
Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Обложка © VK / УМВД России по Костромской области
В Костроме внедорожник "Хавал" вылетел на тротуар и сбил женщину с коляской. Подробности инцидента сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Всё произошло 21 марта около 16:00 на перекрёстке улиц Симановского и Терешковой. Со слов очевидцев, машина буквально вдавила женщину с ребёнком в стену магазина. В итоге обоих пострадавших увезли в больницу. Малыш находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь сейчас борются медики. О самочувствии матери информации пока нет.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка", — говорится в сообщении МВД.
Внедорожник вдавил женщину с младенцем в стену магазина в Костроме. Фото © VK / УМВД России по Костромской области
А ранее Life.ru сообщал, что водитель внедорожника переехал десятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске. После аварии мужчина сам отвёз ребёнка в больницу, дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места ДТП.