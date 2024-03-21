Учёные предупредили о сокращении населения Земли впервые со времён "чёрной смерти"

Население Земли начнёт стремительно сокращаться из-за резкого снижения показателей рождаемости. Ранее подобная демографическая катастрофа случалась в XIV веке, тогда бушевала "чёрная смерть" — пандемия чумы, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Lancet.

В результате пандемии чумы почти 700 лет назад население Земли сократилось с 400 миллионов до 350 миллионов человек, при этом население Европы уменьшилось почти на треть. Уточняется, что это был единственный период в истории существования планеты, когда было зафиксировано снижение численности населения.

"Мировое население, как ожидается, сократится впервые со времени "чёрной смерти" из-за резкого снижения показателей рождаемости", — указано в статье.

Авторы материала утверждают, что для поддержания роста численности населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на женщину, в 2021 году этот показатель составил 2,23. Однако в журнале Lancet указывают на стабильный тренд на снижение этого значения. В частности, в 1950 году мировой показатель рождаемости составлял 4,84, в 2050-м он будет, вероятно, 1,83, а к 2100 году упадёт вообще до 1,59.

По информации журнала, лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали со значениями 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. Показатели в России, Великобритании и США — 1,48, 1,49 и 1,64.