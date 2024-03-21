В Омске ищут ручного голубя в красных штанишках, потерявшегося во время тренировки
SHOT: В Омске потерялся домашний голубь в красном комбинезоне по кличке Себас
Домашний голубь в красном комбинезоне по кличке Себас, который потерялся в Омске. Обложка © Telegram / SHOT
В Омске потерялся домашний голубь в красных штанишках. Как сообщает SHOT, пернатый по кличке Себас выполнял очередной тренировочный полёт, однако в какой-то момент заплутал в местных многоэтажках.
Пропавший в Омске домашний голубь Себас. Видео © Telegram / SHOT
В беседе с телеграм-каналом хозяин Леонид рассказал, что на прошлой неделе он пошёл с Себасом на тренировку. Дело в том, что голубь очень любил сидеть дома вместе с котом Фоксом, поэтому Леонид иногда выводил птицу на прогулку размять крылья. Себас, как обычно, облетел местность, но на этот раз назад не вернулся.
Хозяин пропавшего в Омске голубя Леонид. Фото © Telegram / SHOT
Мужчина думает, что голубь испугался других птиц, так как не привык к улице. По словам Леонида, с питомцем он встретился пять лет назад, когда увидел, как птенец попал в вентиляцию дома. Тогда мужчина вырастил голубя и оставил у себя в квартире.
Пропавший в Омске голубь Себас любил играть с котом Фоксом. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас мужчина рассылает объявления, чтобы найти крылатого друга. Характерные приметы Себаса — красное кольцо на левой лапе и белое на правой. При этом штанишки на липучках, и голубь мог снять их — он делает так перед тем, как планирует купаться. Себас откликается на имя и понимает команду "ко мне", поэтому он достаточно легко может подлететь к людям.
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